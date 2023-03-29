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Bairro Jardim Marilândia

Homem sai para beber com conhecidos e morre degolado em Vila Velha

Crime foi no bairro Jardim Marilândia. Familiares disseram que Joanilson Sabadine, de 50 anos, trabalhava fazendo bicos, bebia muito e seria usuário de drogas

Publicado em 29 de Março de 2023 às 11:46

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

29 mar 2023 às 11:46
Joanilson Sabadine de 50 anos morreu degolado em Vila Velha, ES.
Joanilson Sabadine de 50 anos morreu degolado em Vila Velha, ES. Crédito: Reprodução
Um homem foi morto degolado no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira (29). Segundo testemunhas, Joanilson Sabadine, de 50 anos, estava bebendo com conhecidos e depois foi encontrado sem vida no meio da rua, em frente a uma fábrica de uniformes da região.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar disse que foi acionada e, quando a equipe chegou ao local, encontrou o homem caído de bruços em uma poça de sangue, em uma via pública, já sem vida e com um corte na garganta. Segundo a PM, nenhum suspeito foi identificado e não se sabe a motivação do crime.
O repórter André Falcão, da TV Gazeta, apurou com familiares da vítima que Joanilson trabalhava fazendo bicos, seria usuário de drogas e bebia muito. Para eles, o homem pode ter sido assassinado após alguma briga por motivo banal.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, futuramente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.
*Com informações do  g1ES

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