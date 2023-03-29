Estupro de vulnerável

Idoso de 88 anos é preso suspeito de abusar de menina em Vitória

Segundo a PM, a mãe da menina de 11 anos disse que homem tentou beijar e mostrou as partes íntimas para a filha dela, na casa da namorada dele – que é tia da mulher
Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Março de 2023 às 12:10

Caso de estupro está sendo investigado pela Delegacia de Plantão Especializado da Mulher
Suspeito foi conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde foi autuado Crédito: Divulgação | PCES
Um idoso de 88 anos foi preso suspeito de abusar de uma menina de 11 anos dentro da casa da namorada dele, no bairro Bonfim, em Vitória. O caso aconteceu nesta quarta-feira (28), e o homem foi autuado por estupro de vulnerável.
A Polícia Militar disse que foi acionada para o local, onde uma mulher – sobrinha da namorada do suspeito e mãe da vítima – relatou que o namorado da tia dela teria se aproveitado de um momento que teria ficado sozinho com a criança dentro de casa e a beijado na boca, além de mostrado as partes íntimas para a menina.
De acordo com a PM, diante da denúncia, as partes foram conduzidas para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), na Capital.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito de 88 anos foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

