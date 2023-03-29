Idoso de 88 anos é preso suspeito de abusar de menina em Vitória

Um idoso de 88 anos foi preso suspeito de abusar de uma menina de 11 anos dentro da casa da namorada dele, no bairro Bonfim, em Vitória. O caso aconteceu nesta quarta-feira (28), e o homem foi autuado por estupro de vulnerável.
A Polícia Militar disse que foi acionada para o local, onde uma mulher – sobrinha da namorada do suspeito e mãe da vítima – relatou que o namorado da tia dela teria se aproveitado de um momento que teria ficado sozinho com a criança dentro de casa e a beijado na boca, além de mostrado as partes íntimas para a menina.
De acordo com a PM, diante da denúncia, as partes foram conduzidas para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), na Capital.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito de 88 anos foi autuado por estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).