Homem é detido após furtar R$ 1 mil em picanha e uísque em Linhares

Um homem foi detido, no fim da manhã desta quarta-feira (29), após furtar sete peças de picanha e uma garrafa de uísque de um supermercado localizado no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os produtos, que totalizavam R$ 1.010,39, estavam escondidos dentro da bolsa do suspeito.
O homem tentou sair do supermercado com os produtos, sem pagar por eles. Ao todo, o detido tentou levar sete peças do corte nobre bovino, e uma garrafa do uísque escocês. O furto foi percebido por um segurança do comércio, que impediu que o suspeito saísse e acionou a PM. A corporação informou que o crime também foi capturado pelo sistema de videomonitoramento do mercado.
O suspeito foi levado pelos militares para a Delegacia Regional de Linhares.