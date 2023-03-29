Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem churrasco

Homem é detido após furtar R$ 1 mil em picanha e uísque em Linhares

O homem tentou sair do supermercado com os produtos escondidos na bolsa, sem pagar. O furto foi percebido por um segurança do comércio que acionou a polícia

Publicado em 29 de Março de 2023 às 15:46

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 mar 2023 às 15:46
Homem é detido após furtar R$ 1 mil em picanha e whisky em supermercado de Linhares
Homem é detido após furtar R$ 1 mil em picanha e whisky em supermercado de Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um homem foi detido, no fim da manhã desta quarta-feira (29), após furtar sete peças de picanha e uma garrafa de uísque de um supermercado localizado no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os produtos, que totalizavam R$ 1.010,39, estavam escondidos dentro da bolsa do suspeito. 
O homem tentou sair do supermercado com os produtos, sem pagar por eles. Ao todo, o detido tentou levar sete peças do corte nobre bovino, e uma garrafa do uísque escocês. O furto foi percebido por um segurança do comércio, que impediu que o suspeito saísse e acionou a PM. A corporação informou que o crime também foi capturado pelo sistema de videomonitoramento do mercado. 
O suspeito foi levado pelos militares para a Delegacia Regional de Linhares. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Linhares Polícia Civil Furto ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados