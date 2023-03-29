Homem é detido após furtar R$ 1 mil em picanha e uísque em Linhares

O homem tentou sair do supermercado com os produtos, sem pagar por eles. Ao todo, o detido tentou levar sete peças do corte nobre bovino, e uma garrafa do uísque escocês. O furto foi percebido por um segurança do comércio, que impediu que o suspeito saísse e acionou a PM. A corporação informou que o crime também foi capturado pelo sistema de videomonitoramento do mercado.