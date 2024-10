Sem feridos

Incêndio atinge restaurante na Praia do Canto, em Vitória

Suspeita é que fogo tenha sido criminoso; chamas, que atingiram depósito do restaurante, foram controladas pelo Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu um restaurante localizado na rua Eugênio Netto, na Praia do Canto, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (16). O Corpo de Bombeiros esteve no local e isolou a área para realizar o combate ao fogo e fazer o trabalho de rescaldo. Imagens mostram uma fumaça branca saindo do primeiro andar do estabelecimento, enquanto a porta principal e as janelas estavam abertas.

De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta no local, o fogo atingiu apenas o depósito, que fica justamente no 1º andar. O térreo, local destinado aos clientes, não foi atingido pelo fogo. Ainda segundo a TV Gazeta, uma perícia será realizada no local, uma vez que há indício de crime. Ninguém ficou ferido.

Os Bombeiros teriam chegado por volta das 5h ao local, e o incêndio foi controlado. A suspeita é que as chamas tenham começado após um ato criminoso. Não há informações sobre suspeitos ou motivação. Mas, segundo apurado pela repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, uma pessoa teria entrado no local e ateado fogo no depósito. Caixas de isopor e garrafas de refrigerante foram queimadas.

Os Bombeiros deixaram o restaurante por volta das 8h20, mas o local seguiu com a calçada interditada. Não há qualquer impedimento no fluxo de veículos nas proximidades do restaurante.

A Guarda Civil Municipal de Vitória informou que equipes foram ao local do incêndio, e disse que a rua Eugênio Neto chegou a ser fechada para que as equipes do Corpo de Bombeiros pudessem atuar e conter o fogo. O fluxo de veículos já foi retomado. No momento, uma equipe da Guarda de Vitória segue no local dando suporte à Polícia Civil e para os pedestres que circulam na região.

