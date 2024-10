Em Santa Lúcia

Incêndio atinge consultório odontológico e prédio é evacuado em Vitória

Chamas começaram pouco antes das 10h desta terça-feira (15). Segundo dentista, fogo começou na sala de esterilização

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Um incêndio atingiu um consultório odontológico no quinto andar do edifício Proeng Offices, no bairro Santa Lúcia, em Vitória, na manhã desta terça-feira (15). As chamas começaram pouco antes das 10h. Em imagens encaminhadas à reportagem de A Gazeta é possível ver, além do fogo, parte da estrutura, composta por vidro da fachada, caindo no espaço da garagem do prédio.

Também há relatos, de quem trabalha perto do local, de um som de explosão . Com o incêndio, o prédio precisou ser evacuado. O dentista responsável pelo consultório afirmou que o incêndio começou na sala de esterilização dos materiais odontológicos. As pessoas que estavam no andar atingido pelo incêndio conseguiram sair a tempo.

O tenente do Corpo de Bombeiros Moisés Vassem afirmou que a evacuação já havia sido feita antes da chegada da corporação. “Quando tocou o alarme, o pessoal foi descendo aos poucos. Quando a gente chegou, não tinha ninguém (no prédio). Só a sala da clínica odontológica foi atingida. Para saber as causas tem que haver o acionamento da perícia”, explicou.

De acordo com o tenente, o prédio já foi liberado, mas orientou que a administração fizesse uma limpeza no local por causa do cheiro forte. Segundo apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, essa limpeza será realizada e as atividades no prédio sejam retomadas na quarta-feira (16). Apesar das avarias na fachada, bombeiros disseram que não houve danos estruturais.

