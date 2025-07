Assista agora!

CBN Vitória ao vivo: tarifaço ameaça setor de rochas e impacta exportações do ES

No programa desta segunda (28), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

No programa CBN Vitória desta segunda (28), das 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Fernanda Queiroz conversa com com o vice-presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), Fabio Cruz, sobre como o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça setor de rochas. >