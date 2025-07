Veja locais

Câmera e botão de emergência: totens de segurança começam a funcionar no ES

Espécie de “posto policial eletrônico”, primeiros equipamentos já estão operando em Cariacica; eles têm quatro metros de altura e autonomia para funcionamento por 24 horas

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de julho de 2025 às 09:55

Totem de segurança é blindado e tem 4 metros de altura Crédito: Divulgação Sesp

Com seis câmeras de monitoramento, sendo uma de 360º, botão de alerta, giroflex e sistema com inteligência artificial para identificação de suspeitos e veículos roubados e furtados, os totens de segurança da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) começaram a funcionar nesta segunda-feira (28). São dois equipamentos na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica. >

Ao todo, serão 40 totens distribuídos por toda a Grande Vitória. Com quatro metros de altura e autonomia para funcionamento por 24 horas, eles são uma espécie de “posto policial eletrônico”. >

Em entrevista do “Bom Dia, Espírito Santo”, da TV Gazeta, o governador Renato Casagrande (PSB) explicou que os totens serão instalados em pontos de grande circulação para aumentar o enfrentamento à criminalidade e para aumentar as alternativas para o cidadão entrar em contato com as forças de segurança durante uma emergência.>

“O equipamento se comunica com a pessoa que o acionar, seja com uma mensagem padronizada ou com uma mensagem direcionada à alguém praticando algum ato ilícito”, disse Casagrande, explicando a funcionalidade do totem.>

>

O material, segundo o governo do Estado, é blindado e tem um sistema de identificação com um banco de dados de mais de três milhões de pessoas.>

“Quem acionar o botão de emergência para um trote, por exemplo, será identificado e penalizado”, destacou Casagrande.>

➥ Com o início das instalações em Cariacica, os outros equipamentos — que foram anunciados em junho — devem ser instalados em até 60 dias nos outros pontos pré-definidos pela Sesp. >

Pelo botão de comunicação, qualquer cidadão poderá se comunicar com as polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros, contribuindo para a inibição da prática de crimes e acelerando a resposta em caso de emergência. >

Modelo de como vai ser totem de segurança que será instalado em seis cidades da Grande Vitória Crédito: Governo do Estado

A solução incorpora, ainda, tecnologia de inteligência artificial, capaz de identificar aglomerações e invasões a áreas restritas, realizar contagem de pessoas e objetos, reconhecer placas de veículos com restrições, como furtos ou roubos, e analisar comportamentos suspeitos, emitindo alertas automáticos.>

O totem é totalmente integrado ao ecossistema de segurança pública do governo do Estado, atuando em conjunto com o Cerco Inteligente e o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes 190), fortalecendo a prevenção e a redução da criminalidade e da violência, funcionando como pontos de vigilância ativos, ampliando a presença das forças de segurança nos espaços públicos e aprimorando a resposta a situações de risco.>

Exemplos em outros Estados

A experiência de outros Estados brasileiros mostrou impacto direto dos totens na melhoria segurança. Em municípios paulistas, como Cotia e Diadema, em São Paulo, os equipamentos contribuíram para redução de 96% em furtos, invasões e vandalismos em frente às escolas municipais, além de uma queda de 36% nas ocorrências criminais nas áreas monitoradas. >

Em Rondônia, foi registrada diminuição nos casos de latrocínio, roubos a comércios e residências, e feminicídios. Já no Pará, os homicídios caíram 67%, atingindo em abril de 2024 o menor número de casos desde 2010.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta