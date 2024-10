Crime em apartamento

Após diarista, mais 3 são presos por roubo de R$ 1 milhão em Vila Velha

Além dos quatro presos por envolvimento no crime, um quinto suspeito está foragido; foi roubado um cofre do apartamento contendo a grande quantia em dinheiro e joias de uma empresária

Apartamento da vítima foi totalmente revirado. (Reprodução)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Foram presos mais três suspeitos de participação no roubo de um cofre contendo mais de R$ 1 milhão em dinheiro e joias em um apartamento de uma empresária na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha, ocorrido em julho deste ano. Uma diarista que trabalhava no imóvel já havia sido presa pelo crime no dia do fato. As três prisões mais recentes foram feitas na última quarta-feira (9), mas divulgadas pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (15).

Na época do crime, apenas a diarista, identificada como Herica Lucide Custódia, estava no apartamento. À Polícia Civil ela contou que teria sido vítima dos assaltantes, alegando que eles a agrediram e amarraram. No entanto, no decorrer da apuração do caso, a corporação entendeu que ela estaria envolvida no crime e a mulher foi presa. Além dos quatro presos por envolvimento no crime, um quinto suspeito está foragido.

Relembre o crime

No dia 17 de julho deste ano, segundo consta no boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal de Vila Velha, uma equipe foi acionada por volta das 16h50. Chegando lá, os agentes encontraram a diarista Herica Lucide Custódia amarrada e presa no quarto. O apartamento estava todo revirado.

À equipe da Guarda, na ocasião, ela contou que foi abordada dentro do apartamento por uma mulher armada. Na versão inicial da diarista, além dessa assaltante, outros dois criminosos também estariam envolvidos e ela teria sido xingada, agredida e amarrada em um dos quartos. Ela disse ainda que teria desmaiado após uma coronhada e chamado a guarda assim que acordou, por volta das 16h40.

No mesmo dia, Herica e o porteiro do prédio foram levados à Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP) para dar esclarecimentos sobre o caso. Inicialmente, a Polícia Civil disse que, para preservar a investigação, nenhuma informação seria passada.

Posteriormente, questionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que ela foi autuada em flagrante por furto qualificado, pelo abuso de confiança e pelo concurso de pessoas. Agora, na terça-feira (15), a polícia divulgou que concluiu o inquérito e, além da diarista, outras três pessoas foram presas e outra foi identificada, mas está foragida.

