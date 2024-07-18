Ladrões amarram diarista e roubam mais de R$ 1 milhão em apartamento de Vila Velha

Apartamento na Praia de Itaparica foi todo revirado pelos criminosos Crédito: Reprodução

Uma diarista foi amarrada e presa em um quarto durante um roubo a um apartamento na Praia de Itaparica, em Vila Velha , no final da tarde de quarta-feira (17). Enquanto ela era mantida refém, os criminosos reviraram a casa e arrombaram dois cofres: no fim, levaram mais de R$ 1 milhão em dinheiro e joias, de acordo com relato da proprietária do imóvel.

Conforme informações do boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal, uma equipe foi acionada por volta das 16h50. No local, eles encontraram a funcionária amarrada e presa no quarto. Os quartos e escritório estavam revirados (veja nas fotos acima).

A diarista contou que foi abordada dentro do apartamento por uma mulher armada. Logo após a entrada da assaltante, outros dois criminosos chegaram questionando sobre a chave de uma porta que estava trancada.

Ainda segundo o relato da funcionária aos agentes da Guarda Municipal, os assaltantes a xingaram e agrediram. Depois a amarraram e trancaram em um quarto. A diarista afirmou que ela desmaiou após levar uma coronhada e acordou por volta das 16h40, quando pediu ajuda.

Enquanto os guardas estavam no local, a dona da casa e duas filhas dela chegaram. A diarista e o porteiro do edifício foram levados à Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), onde prestaram depoimento. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Guarda Municipal informou apenas que as primeiras informações demonstram que o crime foi "meticulosamente planejado".

Atualização Após publicação da matéria, a dona do apartamento disse à TV Gazeta que o valor total roubado, de R$ 1 milhão, foi em joias e dinheiro, e não apenas em dinheiro, como informado anteriormente através do boletim de ocorrência. A Polícia Civil informou na tarde de quinta-feira (18) que a diarista foi presa. O texto foi atualizado.