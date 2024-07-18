Diarista é presa após roubo de mais de R$ 1 milhão em apartamento de Vila Velha

A diarista, que estava no apartamento roubado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na quarta-feira (17) , foi presa em flagrante após o roubo no imóvel. Da residência foram levados mais de R$ 1 milhão em dinheiro e joias, segundo relato da proprietária. Aos agentes da Guarda Municipal, a mulher havia relatado que teria sido amarrada e levado uma coronhada na cabeça. Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), a suspeita está no Centro Prisional Feminino de Cariacica. A mulher foi identificada como Herica Lucide Custódia.

A mulher passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (18) e teve a prisão convertida para preventiva. Consta no documento, que a dona do apartamento desconfiou da funcionária, pois não havia sinais de arrombamento nas portas de entrada. Além disso, os criminosos ficaram três horas dentro da residência e somente 40 minutos após a saída deles é que ela começou a gritar e chamar ajuda.

Para converter a prisão, a juíza de direito Raquel de Almeida Valinho argumentou sobre alta quantia levada, assim como a funcionária ter se aproveitado da confiança da vítima para praticar o delito e a necessidade de encontrar os demais envolvidos no crime.

“Por fim, registra-se que a reiteração delitiva da indiciada demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas para resguardar a ordem pública, eis que uma vez esta em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa”, escreveu a juíza.

A diarista Herica Lucide Custódia foi presa após o roubo no apartamento em Vila Velha Crédito: Pablo Campos

Questionada na quarta-feira se alguém havia sido preso por conta do roubo, a Polícia Civil informou, na manhã desta quinta-feira (18), que o caso estava sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e, para que a apuração fosse preservada, nenhum detalhe seria repassado. Disse, ainda, que uma perícia seria realizada no apartamento ainda nesta quinta-feira.

A reportagem de A Gazeta voltou a procurar a corporação para mais esclarecimentos em relação à prisão da diarista. A Polícia Civil informou que ela foi autuada em flagrante por furto qualificado, pelo abuso de confiança e pelo concurso de pessoas. "O caso segue sob investigação do Deic que trabalha para localizar os demais envolvidos", disse.

De acordo com a Sejus, a diarista tem entradas e saídas no sistema prisional a partir de fevereiro de 2016, por tráfico de drogas. Ela foi solta, por meio de alvará expedido pela Justiça, em setembro de 2019.

Versão da diarista

Diarista amarrada e mais de R$ 1 milhão e joias roubados de cofre em apartamento de Vila Velha Crédito: Reprodução

O boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal de Vila Velha, relata que uma equipe foi acionada por volta das 16h50 de quarta-feira (17). No local, eles encontraram a funcionária amarrada e presa no quarto. Os quartos e escritório estavam revirados.

A diarista contou aos agentes que foi abordada dentro do apartamento por uma mulher armada. Logo após a entrada da assaltante, outros dois criminosos chegaram questionando sobre a chave de uma porta que estava trancada.

Ainda segundo o relato da funcionária aos agentes da Guarda Municipal, os assaltantes a xingaram e agrediram. Depois a amarraram e trancaram em um quarto. A diarista afirmou que ela desmaiou após levar uma coronhada e acordou por volta das 16h40, quando pediu ajuda.

Enquanto os guardas estavam no local, a dona da casa e duas filhas dela chegaram. A diarista e o porteiro do edifício foram levados à Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), onde prestaram depoimento.