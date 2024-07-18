Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais de R$ 1 milhão roubados

Vídeo mostra ladrões levando cofre após roubo a apartamento em Vila Velha

Dois criminosos foram flagrados por câmeras de segurança saindo de elevador social com mala e cofre roubados no imóvel; eles levaram mais de R$ 1 milhão em dinheiro e joias
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

18 jul 2024 às 11:59

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 11:59

Imagens de segurança (veja vídeo acima) mostram o momento em que dois criminosos, que invadiram um apartamento e levaram mais de R$ 1 milhão em dinheiro e joias na Praia de Itaparica, Vila Velha, deixam o elevador do prédio com um cofre e uma mala com os objetos roubados. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (17), em um condomínio de luxo.
A mala, assim como o cofre, pertencem a uma empresária, dona do imóvel. A mulher contou à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que os dois homens chegaram na portaria do prédio, disseram que eram prestadores de serviço e informaram que queriam subir para o apartamento dela. O porteiro teria entrado em contato com a diarista, que era a única no local, e a funcionária autorizou a entrada dos criminosos.
"Eu saí de casa e uns 30 minutos depois eles chegaram. Foram direto ao meu apartamento, ficaram em torno de três a quatro horas e desceram pelo elevador social arrastando uma mala e carregando o cofre no ombro. Saíram pela porta da frente do condomínio"
X. - Empresária, dona de apartamento alvo de roubo

Veja Também

Diarista é presa após roubo em apartamento

Segundo a empresária, por volta das 16 horas ela recebeu uma ligação da portaria do prédio, e informaram que alguém estava gritando dentro do apartamento dela. A mulher autorizou a entrada da porteira, que encontrou a diarista amarrada e a residência revirada.
"Estou traumatizada, em estado de choque. Eu não vou conseguir mais morar aqui, está tudo muito difícil. Invadiram o meu apartamento, levaram tudo que eu tinha e está por isso"
X. - Empresária, dona de apartamento alvo de roubo
Criminosos deixam o prédio com mala e cofre em Vila Velha
Criminosos deixam o prédio com mala e cofre em Vila Velha Crédito: Imagens de segurança
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a administradora do condomínio. A empresa disse que não ia se manifestar sobre o caso. 

Diarista amarrada e roubo de R$ 1 milhão

A diarista foi amarrada e presa em um quarto durante o roubo a um apartamento na Praia de Itaparica, em Vila Velha, no final da tarde de quarta-feira (17). Enquanto ela era mantida refém, os criminosos reviraram a casa e arrombaram dois cofres: no fim, levaram mais de R$ 1 milhão em dinheiro e joias, segundo relato da proprietária do imóvel.
Conforme informações do boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal, uma equipe foi acionada por volta das 16h50. No local, eles encontraram a funcionária amarrada e presa no quarto. Os quartos e escritório estavam revirados (veja nas fotos abaixo).
Diarista amarrada e mais de R$ 1 milhão e joias roubados de cofre em apartamento de Vila Velha
Diarista amarrada e mais de R$ 1 milhão e joias roubados de cofre em apartamento de Vila Velha Crédito: Reprodução
A diarista revelou que foi abordada dentro do apartamento por uma mulher armada. Logo após a entrada da assaltante, outros dois criminosos chegaram questionando sobre a chave de uma porta que estava trancada.
Ainda segundo o relato da funcionária aos agentes da Guarda Municipal, os assaltantes a xingaram e agrediram. Depois a amarraram e trancaram em um quarto. A diarista afirmou que ela desmaiou após levar uma coronhada e acordou por volta das 16h40, quando pediu ajuda.
Enquanto os guardas estavam no local, a dona da casa e duas filhas dela chegaram. A diarista e o porteiro do edifício foram levados à Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), onde prestaram depoimento.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Guarda Municipal informou apenas que as primeiras informações demonstram que o crime foi "meticulosamente planejado". 
A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e, para que a apuração seja preservada, nenhum detalhe será repassado. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados