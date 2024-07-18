Vídeo mostra ladrões levando cofre após roubo a apartamento em Vila Velha

A mala, assim como o cofre, pertencem a uma empresária, dona do imóvel. A mulher contou à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que os dois homens chegaram na portaria do prédio, disseram que eram prestadores de serviço e informaram que queriam subir para o apartamento dela. O porteiro teria entrado em contato com a diarista, que era a única no local, e a funcionária autorizou a entrada dos criminosos.

"Eu saí de casa e uns 30 minutos depois eles chegaram. Foram direto ao meu apartamento, ficaram em torno de três a quatro horas e desceram pelo elevador social arrastando uma mala e carregando o cofre no ombro. Saíram pela porta da frente do condomínio" X. - Empresária, dona de apartamento alvo de roubo

Segundo a empresária, por volta das 16 horas ela recebeu uma ligação da portaria do prédio, e informaram que alguém estava gritando dentro do apartamento dela. A mulher autorizou a entrada da porteira, que encontrou a diarista amarrada e a residência revirada.

"Estou traumatizada, em estado de choque. Eu não vou conseguir mais morar aqui, está tudo muito difícil. Invadiram o meu apartamento, levaram tudo que eu tinha e está por isso" X. - Empresária, dona de apartamento alvo de roubo

Criminosos deixam o prédio com mala e cofre em Vila Velha Crédito: Imagens de segurança

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a administradora do condomínio. A empresa disse que não ia se manifestar sobre o caso.

Diarista amarrada e roubo de R$ 1 milhão

A diarista foi amarrada e presa em um quarto durante o roubo a um apartamento na Praia de Itaparica, em Vila Velha, no final da tarde de quarta-feira (17). Enquanto ela era mantida refém, os criminosos reviraram a casa e arrombaram dois cofres: no fim, levaram mais de R$ 1 milhão em dinheiro e joias, segundo relato da proprietária do imóvel.

Conforme informações do boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal, uma equipe foi acionada por volta das 16h50. No local, eles encontraram a funcionária amarrada e presa no quarto. Os quartos e escritório estavam revirados (veja nas fotos abaixo).

Diarista amarrada e mais de R$ 1 milhão e joias roubados de cofre em apartamento de Vila Velha Crédito: Reprodução

A diarista revelou que foi abordada dentro do apartamento por uma mulher armada. Logo após a entrada da assaltante, outros dois criminosos chegaram questionando sobre a chave de uma porta que estava trancada.

Ainda segundo o relato da funcionária aos agentes da Guarda Municipal, os assaltantes a xingaram e agrediram. Depois a amarraram e trancaram em um quarto. A diarista afirmou que ela desmaiou após levar uma coronhada e acordou por volta das 16h40, quando pediu ajuda.

Enquanto os guardas estavam no local, a dona da casa e duas filhas dela chegaram. A diarista e o porteiro do edifício foram levados à Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), onde prestaram depoimento.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Guarda Municipal informou apenas que as primeiras informações demonstram que o crime foi "meticulosamente planejado".