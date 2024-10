Médico ginecologista é condenado por estuprar paciente em Vila Velha

O crime aconteceu em abril de 2022, quando a vítima – que anteriormente havia realizado procedimento de curetagem após sofrer um aborto espontâneo – procurou o Hospital Municipal de Cobilândia após sentir dores no colo do útero e perceber um corrimento anormal. Ao ser encaminhada ao ginecologista, ela foi submetida ao exame de toque, durante o qual o médico fez perguntas íntimas e de cunho sexual, que a constrangeram. A vítima se levantou e foi ao banheiro do consultório para se vestir, mas foi seguida pelo médico, que entrou no cômodo e a violentou sexualmente.