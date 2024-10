Grávida é agredida com cadeirada na cabeça pelo companheiro em Vila Velha

Vítima sofreu sangramento no local da lesão e precisou ser socorrida e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória; suspeito fugiu

Uma grávida de 32 anos foi brutalmente agredida pelo companheiro na madrugada desta segunda-feira (14), um pouco depois de meia-noite, no bairro Alecrim, em Vila Velha. Conforme informações de boletim de ocorrência da Polícia Militar , o agressor seria o companheiro da vítima. O homem teria usado uma cadeira para atacar a mulher, causando nela uma lesão na cabeça e muito sangramento.

A irmã da vítima presenciou a agressão e acionou a Polícia Militar, informando do estado de saúde da mulher, que não teve o tempo de gestação informado. A PM relatou que, após constatarem a gravidade dos ferimentos, os policiais solicitaram socorro com urgência ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A grávida foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), em Vitória. Já o agressor fugiu do local a pé e não foi localizado pelos militares.