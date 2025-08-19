Home
Funcionário de frigorífico de Viana esfaqueou e matou colega porque queria dormir

Hackson Felipe Borges da Silva, de 26 anos, foi autuado por homicídio qualificado motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; polícia deu detalhes do caso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 19:06

Hakson Felipe Borges da Silva, de 26 anos, é suspeito de matar o colega de trabalho em Viana.
Hakson Felipe Borges da Silva, de 26 anos, foi preso por matar o colega de trabalho a facadas Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Irritação e vontade de dormir foram os motivos que levaram Hackson Felipe Borges da Silva, de 26 anos, a matar o colega de trabalho Jones Conceição dos Santos, 33, a facadas. Os golpes atingiram regiões vitais como pescoço, braço, costas e deixaram a cena do crime com sangue até no teto. O homicídio aconteceu no começo deste mês, no dia 8 de agosto, no bairro Morada de Bethânia, em Viana, dentro do frigorífico onde vítima e o autor eram funcionários há quatro meses. O suspeito foi preso no mesmo dia. 

"Ele se irritou porque o colega ficou chamando por muito tempo para comprarem mais bebidas depois de já terem consumido alguma quantidade de líquido alcóolico. Eu perguntei por que ele desferiu tantos golpes e ele falou que não sabe dizer. Disse que ele ficou com raiva no momento, porque ele queria dormir. Os golpes só pararam quando a faca quebrou", explicou a chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, delegada Suzana Garcia, durante coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (19).

Garcia, explicou que o homicídio aconteceu no período da noite, quando ainda estavam na firma Jones, Hackson e o gerente deles. Com alojamentos fixos no local, a vítima e o gestor dos subordinados já iriam pernoitar no espaço. Porém, o suspeito pediu para dormir dentro do caminhão já que estava tarde para voltar para casa dele, que ficava longe do local. A solicitação foi aceita.

De acordo com a delegada, o assassinato brutal aconteceu após o fim do expediente, quando a vítima e o suspeito haviam bebido e utilizado alguns pinos de cocaína. Os ataques foram tão cruéis que manchas de sangue foram encontradas no teto do quarto onde Jones foi assassinado.

Faca usada por homem para matar colega no trabalho em Viana
Segundo a polícia, o autor do homicídio só parou com as facadas porque a faca quebrou Crédito: Divulgação | Polícia Civil

“Quando acaba o consumo da bebida alcoólica, o autor se dirige para caminhão, que era onde ele estava ficando. A vítima permanece no alojamento chamando pelo autor para comprar mais bebidas, possivelmente já sob efeito de bebida alcoólica. Isso irrita o autor”, explicou a chefe da DHPP de Viana.

Videomonitoramento ajudou

As filmagens adquiridas pelas corporação mostram Hackson andando pelo pátio por meia hora. Para a polícia, a atitude já mostra um incômodo. Momentos depois, a câmera  pega o suspeito entrando no cômodo onde estava a vítima.

“Em dado momento ele entra até o alojamento que a vítima estava, e de posse de uma faca desfere aproximadamente oito golpes em regiões vitais da vítima, inclusive com um esgorjamento, que é o corte do pescoço da vítima” detalhou Garcia.

A delegada explicou a linha do tempo do assassinato. Veja abaixo:

  • 19h: Hackson pede ao gerente para dormir dentro do caminhão. A solicitação se deve à distância entre a empresa e a casa do autor do crime, que fica em Terra Vermelha, em Vila Velha.;
  • 19h30: Todos vão dormir. O gerente e Jones estão no alojamento, Hackson no veículo;
  • 22h30: Segundo a delegada, o suspeito compra bebidas alcoólicas e dois pinos de cocaína para consumir com Jones; 
  • 0h: Por volta desse horário os dois terminam o consumo das bebidas e entorpecentes;
  • 2h30: Perto do meio da madrugada, Hackson pego a faca no veículo e vai em direção ao alojamento de Jones;
  • 3h: Hackson foge derrubando o portão do frigorífico com o caminhão. 

Sangue no teto

Os gritos de socorro acordaram o gerente. Ao chegar no dormitório do funcionário encontrou uma cena de terror: sangue espalhado do chão ao teto.

“Ele deve ter se debatido já que os golpes só pararam quando a faca quebrou. Ao constatar a presença do gerente no local, ele sai correndo, toma posse de um dos caminhões de propriedade do frigorífico, arromba o portão com o veículo e empreende fuga”, explicou a delegada.

Homem preso por matar colega de trabalho em Viana fugiu após derrubar o portão da empresa
O portão do frigorífico foi derrubado pelo suspeito, que fugiu de caminhão do local após matar um colega de trabalho Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Às 19 horas do dia seguinte (9 de agosto), quase 18 horas depois do crime, o caminhão foi encontrado em um local conhecido como rua do valão, no bairro Itapuã, em Vila Velha. O veículo estava na via lateral a uma boate onde Hackson foi encontrado. A delegada disse que ele estava trabalhando como segurança.

“Imaginando que estaria seguro e que não seria capturado, ele foi trabalhar normalmente, achando que estaria ocultando o veículo, mas nós o localizamos e foi feito o cerco tático. Batemos na porta do boate, que ainda não estava funcionando. Hackson abriu a porta e foi dado o comando de prisão em flagrante. Foi indiciado por homicídio qualificado motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima”, contou.

