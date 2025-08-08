Durante briga

Homem é assassinado por colega de trabalho em frigorífico em Viana

Jones Conceição dos Santos, de 33 anos, foi esfaqueado pelo suspeito – que usou um caminhão da empresa para fugir do local nesta sexta-feira (8), derrubando o portão

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 09:35 - Atualizado há 12 minutos

Crime aconteceu em frigorífico onde vítima e suspeito trabalhavam Crédito: Priciele Venturini

Um carregador de caminhões de 33 anos foi assassinado a facadas dentro do frigorífico onde trabalhava, no bairro Morada de Bethânia, em Viana, na madrugada desta sexta-feira (8). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Jones Conceição dos Santos foi esfaqueado por um colega, durante uma discussão. O nome do suspeito não foi divulgado.

O caso aconteceu por volta das 2h da madrugada. Um funcionário do frigorífico contou para os policiais que estava no momento de descanso quando ouviu dois colegas discutindo. Ele foi verificar a situação e já encontrou Jones caído, ferido com cinco facadas no corpo.

Jones Conceição dos Santos, morto por colega de trabalho em Viana Crédito: Acervo familiar

O suspeito do crime entrou em um caminhão da empresa, derrubou o portão e fugiu. Neste momento, quem estava no local se assustou. "Acordamos com o barulho bem alto. Não conseguimos identificar o que era, então imaginamos que era um caminhão chegando. Depois, olhamos pela janela e viu que o portão estava caído. Nunca imaginaríamos que seria isso", disse uma funcionária, que preferiu não se identificar.

Um representante do frigorífico conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Ele disse que os dois funcionários trabalhavam no local havia pouco tempo e não tinham histórico de desentendimento com ninguém.

Segundo o boletim de ocorrência, Jones foi atingido no pescoço, axila, no braço e nas costas. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. Segundo a Polícia Civil, até a manhã desta sexta-feira ninguém havia sido preso.

Correção 08/08/2025 - 12:00hrs O boletim de ocorrência da Polícia Militar informava que a vítima tinha 23 anos, mas, em conversa com o pai de Jones, a TV Gazeta apurou que, na verdade, ele tinha 33. O título e o texto foram corrigidos.

