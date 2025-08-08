Homem é assassinado por colega de trabalho em frigorífico em Viana

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 09:35
- Atualizado há 12 minutos
Um carregador de caminhões de 33 anos foi assassinado a facadas dentro do frigorífico onde trabalhava, no bairro Morada de Bethânia, em Viana, na madrugada desta sexta-feira (8). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Jones Conceição dos Santos foi esfaqueado por um colega, durante uma discussão. O nome do suspeito não foi divulgado.
O caso aconteceu por volta das 2h da madrugada. Um funcionário do frigorífico contou para os policiais que estava no momento de descanso quando ouviu dois colegas discutindo. Ele foi verificar a situação e já encontrou Jones caído, ferido com cinco facadas no corpo.
O suspeito do crime entrou em um caminhão da empresa, derrubou o portão e fugiu. Neste momento, quem estava no local se assustou. "Acordamos com o barulho bem alto. Não conseguimos identificar o que era, então imaginamos que era um caminhão chegando. Depois, olhamos pela janela e viu que o portão estava caído. Nunca imaginaríamos que seria isso", disse uma funcionária, que preferiu não se identificar.
Um representante do frigorífico conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Ele disse que os dois funcionários trabalhavam no local havia pouco tempo e não tinham histórico de desentendimento com ninguém.
Segundo o boletim de ocorrência, Jones foi atingido no pescoço, axila, no braço e nas costas. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. Segundo a Polícia Civil, até a manhã desta sexta-feira ninguém havia sido preso.
