Funcionário que matou colega em frigorífico é preso em boate em Vila Velha

Suspeito, de 26 anos, foi preso quando estava saindo do estabelecimento; Polícia Civil localizou o criminoso após rastrear o caminhão que ele havia roubado da empresa

Júlia Afonso

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 14:18

Jones Conceição dos Santos (em preto e branco) estava no frigorífico onde trabalhava quando foi morto a facadas Crédito: Priciele Venturini e Acervo familiar

O funcionário que matou o colega de trabalho dentro de um frigorífico em Viana, na madrugada de sexta-feira (8), foi preso quando estava saindo de uma boate no bairro Itapuã, em Vila Velha, no mesmo dia. A informação foi confirmada neste domingo (10) pela Polícia Civil

O suspeito, de 26 anos, não teve o nome divulgado. Após matar a facadas Jones Conceição dos Santos durante uma discussão, o homem roubou o caminhão da empresa, derrubou o portão da garagem do frigorífico e fugiu. Foi por meio do rastreio desse veículo que os policiais localizaram o criminoso: o automóvel foi visto estacionado perto de uma boate em Vila Velha, no bairro Itapuã.

“Durante o cerco policial ao local, o suspeito foi surpreendido no momento em que abria o portão do estabelecimento, sendo preso em flagrante. No decorrer da ação, ele indicou onde havia escondido as chaves do caminhão, sob um colchão no andar superior da boate. As chaves foram apreendidas e o veículo foi devolvido à empresa”, disse a chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana, delegada Suzana Garcia.

O homem foi encaminhado à delegacia, em Vitória, e autuado em flagrante pelo homicídio. De lá, foi transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Funcionários ficaram assustados

Um funcionário contou aos policiais que ouviu a discussão do criminoso com a vítima, mas, quando chegou ao local, já viu Jones caído no chão. Outra trabalhadora revelou que escutou o barulho do caminhão derrubando o portão, durante a madrugada.

"Acordamos com o barulho bem alto. Não conseguimos identificar o que era, então imaginamos que era um caminhão chegando. Depois, olhamos pela janela e vimos que o portão estava caído. Nunca imaginaríamos que seria isso", relatou. Ela preferiu não se identificar.

Um representante do frigorífico conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Ele disse que os dois funcionários trabalhavam no local havia pouco tempo e não tinham histórico de desentendimento com ninguém.

