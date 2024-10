Jovem é morto após apontar arma para policiais em Vitória

Policiais militares foram averiguar a informação de que homens armados estariam vendendo drogas; no local, um homem de 21 anos apontou uma pistola para os agentes, que atiraram

Um jovem de 21 anos foi morto após apontar uma arma para policiais militares na manhã desta quinta-feira (10), no bairro Andorinhas, em Vitória . Segundo a Polícia Militar, o suspeito chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital.

Um dos policiais se aproximou da vítima e recolheu o armamento, uma pistola calibre 9mm com 15 munições, utilizado contra os policiais. Foi constatado que ele tinha uma bolsa atravessada no tronco, contendo oito munições intactas 9mm e um celular.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória. A arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES), juntamente com as munições e carregadores. O corpo do jovem será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória.

O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado.