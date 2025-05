Guarda parou o coletivo

Criminoso furta tubulação, foge de ônibus e é detido na orla de Camburi

Ele furtou um rolo de tubulação para fios de energia que estava na carroceria de um carro estacionado na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, segundo a Guarda

A Guarda informou que o suspeito, que não teve o nome divulgado, furtou um rolo de tubulação para fios de energia que estava na carroceria de um carro estacionado na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Enseada do Suá. O proprietário chegou a perseguir o homem, mas desistiu ao vê-lo entrar no ônibus.>