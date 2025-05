Tentativa de feminicídio

Homem acusado de atear fogo na esposa vítima de AVC vai a júri no ES

Crime ocorreu no dia 15 de novembro de 2022, no bairro Santa Martha, em Vitória; vítima foi resgatada por vizinhos e socorrida por policiais militares

Nayra Loureiro Estagiária / [email protected]

Publicado em 6 de maio de 2025 às 18:49

Será realizado nesta quarta-feira (7), a partir das 13h, no Fórum Criminal de Vitória, o julgamento de Claudinei da Conceição Silva, acusado de tentar matar a então companheira, Ana Paula Ribeiro Barbosa, no bairro Santa Martha, na Capital. Ele vai a júri popular por tentativa de feminicídio. O caso aconteceu no dia 15 de novembro de 2022. >

Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Claudinei será julgado por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e por ser praticado em contexto de violência doméstica. De acordo com a denúncia, o casal mantinha um relacionamento conjugal conturbado há cerca de vinte anos, marcado por brigas constantes causadas por ciúmes. Ana Paula já havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que a deixou com a mobilidade reduzida, o que, segundo a promotoria, não impediu os episódios de violência.>

Na noite do crime, após mais uma discussão, Claudinei teria aproveitado a condição física da vítima, ateado fogo no colchão onde ela dormia e fugido do local. Ana Paula só sobreviveu porque vizinhos ouviram os gritos, arrombaram a porta e a retiraram do imóvel em chamas. Dois policiais militares que passavam pela região ajudaram no socorro e a encaminharam para um hospital.>

Relembre o caso

Ana Paula Ribeiro Barbosa, de 40 anos, sofreu queimaduras graves após ter o corpo incendiado dentro de casa pelo companheiro, Claudinei da Conceição Silva, no bairro Santa Martha, em Vitória, por volta das 21h do dia 15 de novembro de 2022. >

>

Ana Paula, que tinha a mobilidade reduzida por conta de um AVC, foi encontrada por policiais militares sobre um colchão em chamas. Com a ajuda de vizinhos, os agentes conseguiram resgatá-la pela varanda. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e ela foi socorrida pelo Samu com queimaduras de segundo e terceiro grau. Claudinei fugiu após o crime, mas foi preso no dia 20 de dezembro do mesmo ano.>

