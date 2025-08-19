Falsificação de moeda

PF realiza operação em imóveis utilizados para falsificar dinheiro em São Mateus

Um morador da cidade é suspeito de integrar grupo que falsificava cédulas para praticar o crime de estelionato conhecido como "golpe da mala"

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 19:23

Um computador encontrado na casa do investigado passará por perícia Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Um esquema de falsificação de dinheiro utilizado para aplicar o chamado “golpe da mala” é investigado pela Polícia Federal em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a PF, a apuração aponta que o município servia como base de atuação de uma organização criminosa especializada em produzir cédulas falsas para enganar vítimas em crimes de estelionato.

Nesta terça-feira (19), a Justiça Federal autorizou mandados de busca e apreensão em uma casa e em um imóvel rural ligados ao investigado. O nome do homem que estaria envolvido no esquema não foi divulgado.

O homem alvo da investigação tentou jogar dois celulares pela janela, mas os aparelhos foram recolhidos Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Durante a ação, ele tentou jogar dois celulares pela janela, mas os aparelhos foram apreendidos, assim como um computador, que passarão por perícia. O homem poderá responder por crime de moeda falsa, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão. A reportagem questionou a PF sobre o funcionamento do golpe, possíveis locais de atuação dos criminosos, procedimentos adotados com o investigado e outros detalhes do caso, mas não houve retorno até a publicação da matéria.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta