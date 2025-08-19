Lideranças do PCV são presas no Morro do Cabral em Vitória
Duas lideranças do Morro do Cabral, em Vitória, foram presas na tarde desta terça-feira (19). O aspirante Dondoni, da Polícia Militar, contou ao repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, que os dois - identificados como Patrick dos Santos e Maxuel De Souza Silva - são faccionados do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e administram a associação criminosa na região.
Cada um deles tinha um mandado de prisão em aberto. Conforme o militar, uma terceira pessoa foi detida ao ser encontrada em um beco com drogas. A corporação encontrou Patrick e Maxuel após informações do Serviço de Inteligência do 1º Batalhão da PM.
“Realizamos um cerco, porque toda vez que a polícia sobe, eles têm algumas vias de fuga. Acredito que dê um baque e desarticule um pouco a forma de liderança deles. Vamos estar sempre atuando ali para passar pra sociedade, que a liderança ali é o Estado”, frisou o aspirante.