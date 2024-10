Tragédia no Noroeste do ES

Pitbull mata criança e depois é morto a tiros por policial em Nova Venécia

Heitor Livramento Cardoso, de 4 anos, chegou a ser socorrido e levado até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos; o cão pertencia à família

Um menino de apenas quatro anos, identificado como Heitor Livramento Cardoso, morreu após ser atacado por um cachorro da raça Pitbull enquanto brincava no quintal de casa. O caso ocorreu no bairro Margareth, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste sábado (12). A criança chegou a ser socorrida e levada até o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar, o cão pertencia à família.