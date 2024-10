Funcionário público é preso pela PF no ES por armazenar pornografia infantil

Segundo a PF, as investigações continuam para comprovar a participação deste e outros suspeitos com atuação criminosa na internet

Um funcionário público, de 47 anos, foi preso em flagrante durante a Operação Atena III, deflagrada pela Polícia Federal em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (11), após ter sido encontrado com centenas de vídeos e imagens de abuso sexual infantil armazenados. O nome dele, o cargo que exerce e em qual órgão trabalha não foi divulgado.