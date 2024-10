Saiba como trocar óleo de cozinha usado e garrafas pet por pães no ES

É só vantagem: livre-se do óleo de cozinha usado ou de garrafas pet e ganhe pães fresquinhos. A ação faz parte das comemorações do Dia Mundial do Pão, cujo tema este ano é “Pão é um Presente de Amor”, promovida pelo Sindicato e da Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do ES (Sindipães e Aipães), no próximo dia 19, das 8h ao meio-dia. Funciona assim: a cada duas garrafas PET entregues pelo consumidor a uma padaria participante da ação, ele ganhará um pão doce; já para quem doar um litro de óleo usado, serão oferecidos dois pães.

Segundo o presidente do Sindipães, Ricardo Augusto Pinto, a expectativa é a de distribuir mais de 50 mil pães, além de arrecadar cerca de 70 mil garrafas PET e 8 mil litros de óleo usado. O evento será realizado em estabelecimentos de oito municípios (veja a relação no final desta matéria).

IDEIA SURGIU HÁ 10 ANOS EM VILA VELHA

“Há mais de 10 anos a cidade de Vila Velha, local da sede do Sindipães e Aipães, passou por uma grande enchente. Quando as águas baixaram, podíamos ver por toda a cidade garrafas pet espalhadas pelas ruas. Desde então, começamos a nos mobilizar para ajudar, seja com parcerias para a coleta de óleo usado nas padarias, palestras educativas ou ações como a do Dia Mundial do Pão”, lembra o presidente do Sindipães.