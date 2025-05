Precariedade

Cadela com filhotes é resgatada em estado crítico em Vila Velha

A cachorra foi encontrada amamentando e apresentava quadro grave de desnutrição, além de sintomas de doença do carrapato

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e a Prefeitura de Vila Velha resultou no resgate de uma cadela em grave estado de saúde, na manhã desta segunda-feira (12), no bairro Terra Vermelha. A cadela, em fase de amamentação, foi encontrada debilitada, com sinais evidentes de desnutrição e possível infecção causada por carrapatos.>