Homem é preso após colocar mulher à força dentro de carro em São Gabriel da Palha

“O crime ocorreu por volta das 13 horas e foi gravado por câmeras de videomonitoramento. Populares e professoras da escola presenciaram as agressões. Durante aproximadamente quatro minutos, o suspeito tentou colocar a vítima dentro de seu veículo para se evadir do local. A vítima, o tempo todo, evitava ser levada para o veículo, inclusive correu em duas ocasiões, mas o suspeito a alcançou e a arrastou até o carro. Dentro do veículo, duas crianças, filhas do casal, assistiam às agressões e, segundo as professoras, poderiam ter se ferido com as investidas do suspeito ao tentar jogar a vítima dentro do veículo”, detalhou o delegado Valdimar Chieppe, titular da Delegacia de São Gabriel da Palha. >