Preso suspeito de participar da morte de funcionária de hospital no ES

Um homem de 24 anos foi preso na quinta-feira (8), suspeito de envolvimento no assassinato da auxiliar de serviços gerais Jaqueline Souza Bonifácio, de 37 anos, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu no dia 28 de fevereiro. A vítima, que trabalhava em um hospital do município, pilotava uma moto pela rodovia ES 320, que liga o distrito de Vila Paulista ao Centro da cidade, quando foi atingida por disparos de arma de fogo. Após ser baleada, perdeu o controle da motocicleta e caiu às margens da rodovia. A prisão é preventiva, ou seja, sem tempo para acabar.>