Seguia para o trabalho

Mulher é morta a tiros em rodovia estadual em Barra de São Francisco

Inicialmente o caso foi tratado como morte em acidente de trânsito, porém a perícia constatou ao menos seis perfurações no corpo da vítima

1 min de leitura min de leitura

Corpo da vítima foi encontrado ao lado da moto que ela pilotava na ES 320. (Reprodução/Redes Sociais)

Uma mulher foi morta a tiros na ES 320, na zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (28). Segundo informações da Polícia Militar, o caso foi reportado inicialmente como um acidente de trânsito, mas a perícia constatou que a vítima tinha seis perfurações de tiros pelo corpo.

Conforme a corporação, a vítima estava a caminho do local de trabalho. Ela é funcionária de uma empresa que presta serviço na cozinha do Hospital Dra. Rita de Cássia, no município. O corpo dela foi encontrado ao lado da moto, às margens da rodovia. Houve a suspeita de que a morte teria sido causada por uma colisão em uma cerca, antes das marcas dos disparos serem encontradas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da Delegacia Regional de Barra de São Francisco. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento”, disse. Quem tiver qualquer informação sobre o caso pode ajudar através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta