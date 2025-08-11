Motorista perde controle do carro e capota na BR 101 em Linhares
Publicado em 11/08/2025 às 17h08
Um acidente envolvendo um Toyota Corolla, na tarde desta segunda-feira (11), no km 158 da BR 101, próximo à localidade de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, deixou a condutora ferida. Ela foi resgatada com ferimentos leves pela Ecovias 101, concessionária que administra a rodovia, e encaminhada ao Hospital Rio Doce, no município.
Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora teria perdido o controle do veículo, invadido a contramão, saído da pista e capotado. Ainda segundo a corporação, não se sabe o que causou o acidente e as circunstâncias ainda serão investigadas.