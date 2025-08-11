Adolescente suspeito de participar de tiroteio com mortes em Vila Velha é detido
Foi detido um dos principais suspeitos de envolvimento no ataque a tiros no bairro Santa Rita, em Vila Velha, que matou a adolescente Sophia Vial, de 15 anos, e a manicure Andezza Conceição, 31. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande por rede social, na tarde desta segunda-feira (11). Segundo a Polícia Militar, o detido é um adolescente.
No último domingo (10), o comandante-geral da Polícia Militar, Douglas Caus, já havia afirmado que os dois suspeitos de realizarem o tiroteio são menores de idade.
"A ação foi realizada pela Força Tática do 6º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do serviço de inteligência da PM e da polícia Civil. As operações continuam até que todos sejam capturados e entregues a Justiça", frisou Casagrande.