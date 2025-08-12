Desespero

Segundo suspeito de ataque com mortes em Vila Velha também é adolescente

Homens passaram de moto atirando na rua; alvo seria um homem, que também foi baleado, mas conseguiu fugir e foi socorrido

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 18:25

Sophia Vial da Silva, de 15 anos, e Andrezza Conceição, 31, morreram baleadas Crédito: Reprodução redes sociais

Segundo a corporação, o suspeito, de 17 anos, conhecido como Patinho, se apresentou à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha nesta tarde.

Na segunda (11), outro adolescente de 17 anos, conhecido como Mete Bala, foi apreendido pela Força Tática da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), na Serra, sob suspeita de envolvimento no ataque.

Segundo apuração do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, os disparos que deixaram duas pessoas mortas foram feitos por homens que passaram atirando de moto.

Enquanto a polícia atendia a ocorrência, em uma outra rua do bairro um suspeito de moto atirou em um homem que estava em um bar. Mesmo ferido, ele conseguiu correr e fugir. O homem foi socorrido por pessoas na rua e levado ao Hospital Evangélico, no município.

Uma das vítimas foi identificada como a manicure Andrezza Conceição, de 31 anos. Em uma rede social, ela se apresentava como mãe de "príncipe e princesa". A reportagem apurou que a vítima deixa quatro filhos. Uma menina de 6 anos também foi atingida na perna e levada ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba).

Ainda segundo apuração da TV Gazeta, outra vítima que não resistiu aos tiros foi Sophia Vial da Silva, de 15 anos, que havia sido socorrida para o Hospital Evangélico de Vila Velha. Também foi levado para a mesma unidade um menino, de 9 anos, baleado no ataque.

As polícias Militar e Civil informaram, por volta das 18h deste sábado, que a ocorrência seguia em andamento, e ainda não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos suspeitos.

Mancha de sangue na rua após os tiros, e as duas vítimas fatais do ataque em destaque Crédito: Reprodução redes sociais

