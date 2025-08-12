Segundo suspeito de ataque que matou adolescente e mulher em Vila Velha é preso

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, disse em uma rede social na tarde desta terça-feira (12) que o segundo suspeito do ataque em Santa Rita, Vila Velha, está sendo autuado em flagrante pela Polícia Civil. Casagrande ainda destacou que os principais autores dos ataques ocorridos no último sábado (09) estão presos. O ataque terminou com duas mortes: Sophia Vial da Silva, de 15 anos, e Andrezza Conceição, 31. Ao menos duas crianças também foram feridas.