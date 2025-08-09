Prisão

Polícia prende suspeitos de matar jovem a tiros ao sair de barbearia em Baixo Guandu

Homem foi preso na tarde desta sexta-feira (8), mesmo dia em que teria cometido o crime; ele foi encontrado em Colatina, enquanto seguia em um carro, conduzido por outro suspeito, para Cariacica

André Borghi Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 16:07

Delegacia de Polícia de Baixo Guandu Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

A Polícia Militar prendeu o suspeito de assassinar um jovem de 19 anos a tiros ao sair de uma barbearia em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A prisão foi efetuada em Colatina, nesta sexta-feira (8), mesmo dia em que o crime foi cometido. A identidade do homem preso não foi divulgada. Ele foi encontrado enquanto seguia em um carro, conduzido por outro suspeito que também foi detido, para Cariacica.

A Polícia Militar informou que, após o crime, as equipes foram informadas de que o suspeito, de 26 anos, estaria fugindo em um carro, seguindo em direção a Colatina. Então foi montado um cerco e realizada a abordagem do veículo com duas pessoas. Durante a busca, foi encontrada uma camisa idêntica à usada pelo atirador no momento do crime.

Ao ser abordado, o homem que estava no carona confessou ser o autor do homicídio. Ele afirmou ter chamado o indivíduo de 29 anos que estava na condução do carro para levá-lo até Cariacica. Com a ajuda da Polícia Militar de Minas Gerais, buscas foram feitas na casa do motorista, em Aimorés (MG), com a autorização de sua mãe, e dois capacetes semelhantes aos utilizados no crime foram localizados. Os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Baixo Guandu. O veículo foi removido ao pátio.

Relembre o crime

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros ao sair de uma barbearia no bairro São Vicente, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã dessa sexta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava caída no quintal de uma residência já morta quando chegaram ao local.

Testemunhas contaram para os policiais que o jovem estava cortando o cabelo em um salão que fica nos fundos da casa. Ao sair de lá, dois homens em uma moto se aproximaram e atiraram nele, fugindo em seguida.

