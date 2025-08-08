Jovem é morto a tiros ao sair de barbearia em Baixo Guandu

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 17:45
Um jovem de 19 anos foi morto a tiros ao sair de uma barbearia no bairro São Vicente, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava caída no quintal de uma residência já morta quando chegaram ao local.
Testemunhas contaram para os policiais que o jovem estava cortando o cabelo em um salão que fica nos fundos da casa. Ao sair de lá, dois homens em uma moto se aproximaram e atiraram nele, fugindo em seguida.
A Polícia Civil foi acionada e disse que a ocorrência segue em andamento.
