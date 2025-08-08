Home
>
Polícia
>
Jovem é morto a tiros ao sair de barbearia em Baixo Guandu

Jovem é morto a tiros ao sair de barbearia em Baixo Guandu

Dois homens que estavam em uma moto são suspeitos de atirar na vítima, que morreu no quintal da casa onde o comércio funciona

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 17:45

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros ao sair de uma barbearia no bairro São Vicente, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava caída no quintal de uma residência já morta quando chegaram ao local.

Recomendado para você

Dois homens que estavam em uma moto são suspeitos de atirar na vítima, que morreu no quintal da casa onde o comércio funciona

Jovem é morto a tiros ao sair de barbearia em Baixo Guandu

Homem de 22 anos foi preso e adolescente de 17 anos foi apreendido logo após crime; abordagem aconteceu após investigadores ouvirem gritos de socorro

Dupla é detida após roubo de celular na Praia do Canto

Crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (8); Esposa e filhos da vítima se esconderam em um quarto para esperar suspeitos saírem do local

Encapuzados invadem casa e matam homem a tiros em Governador Lindemberg

Testemunhas contaram para os policiais que o jovem estava cortando o cabelo em um salão que fica nos fundos da casa. Ao sair de lá, dois homens em uma moto se aproximaram e atiraram nele, fugindo em seguida.

Polícia Civil foi acionada e disse que a ocorrência segue em andamento.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Tiros Mortes ES Norte

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais