Jovem é morto a tiros ao sair de barbearia em Baixo Guandu

Dois homens que estavam em uma moto são suspeitos de atirar na vítima, que morreu no quintal da casa onde o comércio funciona

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 17:45

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros ao sair de uma barbearia no bairro São Vicente, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, a vítima estava caída no quintal de uma residência já morta quando chegaram ao local.

Testemunhas contaram para os policiais que o jovem estava cortando o cabelo em um salão que fica nos fundos da casa. Ao sair de lá, dois homens em uma moto se aproximaram e atiraram nele, fugindo em seguida.

A Polícia Civil foi acionada e disse que a ocorrência segue em andamento.

