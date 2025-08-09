Cinco detentos quebram cela, pulam muro e fogem de presídio em Vila Velha

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 13:49
Cinco detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário Eduardo Pereira da Silva, na noite desta sexta-feira (8). Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), eles quebraram a porta da cela e pularam a muralha da unidade. "As circunstâncias da fuga estão sendo apuradas e o caso está sendo acompanhado pelo Serviço de Inteligência Prisional e demais órgãos de segurança", informou em nota.
Fotos encaminhadas por leitores de A Gazeta mostram que foram usados cordas e até cabos de madeira (semelhantes aos de vassoura) para ajudar na fuga.
Segundo a Sejus, os fugitivos são:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o