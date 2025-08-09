Home
Cinco detentos quebram cela, pulam muro e fogem de presídio em Vila Velha

Caso aconteceu na noite desta sexta-feira (8) e será investigado pelo Serviço de Inteligência Prisional e demais órgãos de segurança

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 13:49

(da esquerda para direita) Rayne Vieira Calixto; Joendson dos Santos Janoario; Lucas Souza dos Santos; Mateus da Cunha e Daniel Silva Santos
(da esquerda para direita) Rayne Vieira Calixto; Joendson dos Santos Janoario; Lucas Souza dos Santos, Mateus da Cunha; e Daniel Silva Santos Crédito: Leitor A Gazeta

Cinco detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 6, no Complexo Penitenciário Eduardo Pereira da Silva, na noite desta sexta-feira (8). Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), eles quebraram a porta da cela e pularam a muralha da unidade. "As circunstâncias da fuga estão sendo apuradas e o caso está sendo acompanhado pelo Serviço de Inteligência Prisional e demais órgãos de segurança", informou em nota.

Fotos encaminhadas por leitores de A Gazeta mostram que foram usados cordas e até cabos de madeira (semelhantes aos de vassoura) para ajudar na fuga.

Segundo a Sejus, os fugitivos são:

  • Rayne Vieira Calixto - preso por homicídio, roubo e resistência à prisão (entrada em julho de 2015); 
  •  Joendson dos Santos Janoario - preso por homicídio e estupro (entrada em setembro de 2021);
  • Lucas Souza dos Santos - preso por roubo, receptação e homicídio (entradas e saídas a partir de setembro de 2018);
  • Mateus da Cunha - preso por homicídio, tráfico de drogas e estupro (entradas e saídas a partir de setembro de 2018); 
  • Daniel Silva Santos - preso por roubo, associação ao tráfico de drogas, estupro e dirigir sem habilitação (entradas e saídas a partir de agosto de 2018).

Os detentos quebraram a porta da cela e pularam a muralha da unidade, segundo a Secretaria da Justiça (Sejus)
Os quebraram a porta da cela e pularam a muralha da unidade Crédito: Leitor | A Gazeta

