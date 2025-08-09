Policial penal é assassinado a tiros na garagem de casa em Viana

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 12:07
Um policial penal de 45 anos foi morto a tiros na garagem de casa, no bairro Campo Verde, em Viana, na noite desta sexta-feira (8). A vítima foi identificada como Alvino Corrêa Neto, que atuava na Polícia Penal do Espírito Santo há 15 anos. O crime é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) da cidade.
O corpo de Alvino estava com perfurações no tórax, no pescoço e nas costas. Vizinhos contaram às autoridades que ouviram os barulhos de tiros.
Segundo informações apuradas pelo repórter Christian Miranda, da TV Gazeta, o crime aconteceu por volta das 23h. Alvino foi encontrado já sem vida pela Polícia Militar na manhã deste sábado (9), caído na garagem, vestindo camisa e com uma toalha. Por esse detalhe, a PM suspeita que o atirador possa ter chamado a vítima pelo nome, fazendo com que ele saísse de casa. Alvino morava sozinho e tinha uma namorada grávida de um menino.
A Polícia Penal do Espírito Santo lamentou a morte do servidor e informou que o caso está sendo investigado em conjunto com outras forças de segurança para identificar e responsabilizar os envolvidos.
