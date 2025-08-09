Homem ataca irmão com facão e fere orelha da vítima em Linhares

Um homem de 20 anos foi atingido por um facão na orelha após discussão com seu irmão. O suspeito fugiu do local após a briga. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (9), no bairro Rio Quartel, Linhares, no Norte do Espírito Santo.

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para verificar uma possível briga entre irmãos, e a vítima relatou o que havia acontecido. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Geral de Linhares.

A Polícia Civil (PC) disse que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação foi repassada.

A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, que não exige identificação ao denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.