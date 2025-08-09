Home
Polícia prende segundo suspeito de envolvimento com tribunal do crime na Serra

Segundo a PM, homem é apontado como integrante da alta liderança do tráfico da região e teria participado do ataque a tiros contra policiais militares

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 16:16

Viatura da Polícia Militar; viatura; Polícia Militar Crédito: Wilson Rodrigues

Um homem de 25 anos foi preso na manhã deste sábado (9), suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio registrada na última quinta-feira (7), no bairro Planalto Serrano, na Serra, quando um homem prestes a ser executado pelo chamado “tribunal do crime” foi salvo. Na ocasião, um dos indivíduos havia sido preso. Um outro suspeito, de 29 anos, que estava com o homem capturado neste sábado também foi preso por ter um mandado de prisão em aberto.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento em Planalto Serrano, mais precisamente no Bloco A, uma guarnição recebeu uma denúncia indicando que dois homens integrantes da alta cúpula do tráfico local estariam escondidos em uma residência da região. Um deles, de 25 anos, era suspeito de participar da tentativa de homicídio e de ter atirado contra policiais militares. O outro, de 29, tinha mandado de prisão em aberto por tráfico, associação criminosa e homicídio.

Com apoio de outras viaturas, os militares se dirigiram ao local indicado e cercaram a região. Os suspeitos, no entanto, foram avisados da presença policial e tentaram fugir pulando muros em direção a um valão e efetuando disparos contra as equipes, que revidaram. Após acompanhamento a pé, os indivíduos foram localizados e rendidos no quintal de uma residência que dava acesso ao valão.

Com o homem de 29 anos, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com 15 munições. Com o outro, de 25, foi encontrado um rádio comunicador. O material e os detidos foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra.

