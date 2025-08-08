Bairro Planalto Serrano

Prestes a ser executado por traficantes, homem é salvo pela polícia na Serra

Policiais chegaram ao local após denúncia de moradores e impediram que o homem fosse morto; suspeitos fugiram, mas um deles foi preso

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 11:28

Prestes a ser executado por traficantes, um homem foi resgatado por policiais militares em uma área de mata, no bairro Planalto Serrano, na Serra, na tarde de quinta-feira (7). A vítima, que foi agredida com pauladas e levou um tiro na perna, contou que o “tribunal do crime” havia decidido por sua morte após suspeitarem que ele teria sumido com drogas do tráfico.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento no bairro, populares informaram aos policiais que integrantes do tráfico de drogas da região estariam levando um homem para uma área de mata, onde ele seria executado. Ao serem questionadas sobre quem seriam os criminosos, as testemunhas apontaram nomes já conhecidos pela polícia por envolvimento com o tráfico, homicídios e até por terem atirado contra viaturas das polícias Militar e Civil.

Caso aconteceu em uma área de mata no bairro Planalto Serrano, na Serra Crédito: Bernardo Bracony/Arquivo

Com essas informações, os policiais solicitaram apoio e seguiram até o local indicado, na Rua Colatina. Ao se aproximarem, ouviram gritos de socorro vindos da mata.

Os militares entraram na área e, após percorrerem cerca de 300 metros, avistaram os suspeitos citados na denúncia agredindo a vítima com pauladas. Um deles ainda efetuou um disparo que atingiu a perna esquerda do homem.

Conforme o boletim de ocorrência, quando os policiais deram voz de prisão, os indivíduos atiraram contra a equipe, que revidou. Os criminosos conseguiram fugir.

A vítima foi socorrida e levada para a UPA de Serra Sede, sendo posteriormente transferida para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município.

Questionado sobre o motivo da tentativa de homicídio, o homem contou que o chefe do tráfico teria ordenado sua morte por suspeitar que ele havia sumido com drogas da organização. Ele também relatou que os agressores estavam com gasolina no local para incendiar seu corpo.

Durante o patrulhamento intensificado na região, os policiais localizaram um dos suspeitos apontados pela vítima, identificado como Micael de Souza Paixão, de 24 anos, que estava em frente à casa da namorada.

Micael foi levado à Delegacia Regional da Serra, autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e encaminhado ao sistema prisional. Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, e detalhes não serão divulgados no momento.

A Polícia Civil reforçõu que a população tem papel importante nas investigações e pode repassar informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta