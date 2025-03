Longo congestionamento

Rodovia do Contorno registra três acidentes em intervalo de 8 horas

Os acionamentos para as ocorrências ocorreram às 6h47, 11h53 e 14h39, respectivamente. Ninguém morreu, mas houve feridos

Os acidentes na Rodovia do Contorno nesta sexta-feira (28) envolveram veículos de passeio e carretas . (Leitor | A Gazeta)

Nayra Loureiro Estagiária / [email protected]

Três acidentes foram registrados na Rodovia do Contorno, em Cariacica, em intervalo de 8h e o trânsito ficou congestionado nesta sexta-feira (28). Ainda pela manhã, às 6h47, no quilômetro 284 da rodovia, entre os bairros Padre Mathias e Nova Rosa da Penha, uma colisão entre duas carretas, dois carros e um caminhão chegou a interditar um lado da rodovia. Ela foi parcialmente liberada às 10h30, mas seguiu com fluxo lento.

Carreta foi destruída pelo fogo após acidente na Rodovia do Contorno. (Fernando Estevão)

Uma das carretas transportava adubo e ficou em chamas, outra estava com gás, mas não foi atingida pelo fogo. Segundo a Eco101, concessionária que administra o trecho da BR 101, duas pessoas sofreram ferimentos leves.

Poucas horas depois

Já às 11h53, foi registrado um engavetamento envolvendo 9 veículos, sendo 5 caminhões e 4 carros de passeio, no quilômetro 289, entre Cariacica e Serra. Uma pessoa teve ferimentos de gravidade média, segundo socorristas que atuaram no incidente.

A ECO 101 informou que foram acionados os recursos da concessionária (ambulância, veículo de inspeção e guincho), além de Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros e uma ambulância do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Um carro de passeio e uma carreta se envolveram outro acidente às 14h39 na Rodovia do Contorno, em Cariacica. (Leitor | A Gazeta )

Já às 14h39, a PRF foi acionada para atender um novo acidente próximo ao KM 296, entre os bairros Vila Independência e Vila Capixaba. Imagens enviadas por leitores mostram uma carreta e um carro de passeio envolvidos na colisão. Não houve vítimas.

