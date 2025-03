Cariacica

Carreta pega fogo em acidente entre veículos na Rodovia do Contorno

Colisão aconteceu entre os bairros Padre Mathias e Nova Rosa da Penha, no início da manhã desta sexta-feira (28). Duas pessoas ficaram feridas, mas ninguém morreu

3 min de leitura min de leitura

Um acidente envolvendo cinco veículos, sendo um deles uma carreta, que, conforme informações iniciais, estaria transportando gás, causou um incêndio na Rodovia do Contorno, entre os bairros Padre Mathias e Nova Rosa da Penha, em Cariacica, no início da manhã desta sexta-feira (28), e chegou a interditar um lado da rodovia. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal e Eco101, a colisão foi entre duas carretas, dois carros e um caminhão.

Imagens feitas por volta das 7h mostram a fumaça saindo do local, dando a dimensão da colisão, que terminou com a carreta em chamas. Inicialmente, A Gazeta informou que a carreta com gás havia sido consumida pelas chamas. O veículo atingido pelo fogo, no entanto, foi a carreta que transportava adubo.

A batida ocorreu no sentido Cariacica-Serra, trecho que foi interditado após o acidente pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Às 10h30, a corporação informou que a pista no sentido que ocorreu o acidente estava parcialmente liberada, mas com fluxo lento. O sentido contrário flui com normalidade.

Os veículos envolvidos no acidente:



Duas carretas. Uma delas transportava adubo e ficou em chamas, outra estava com gás, mas não foi atingida pelo fogo



Um caminhão de cor vermelha, que foi atingido pela batida, mas não sofreu com incêndio



Dois carros - ambos ficaram batidos após o acidente

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Eco101, concessionária que administra o trecho da BR 101, informou que o acidente foi registrado às 6h47 na altura do quilômetro 284 da rodovia federal em Cariacica. Segundo a Eco101, duas pessoas sofreram ferimentos leves. Ninguém morreu em decorrência do acidente.

Veículos envolvidos em acidente na Rodovia do Contorno Tela cheia 1 de 4

O motorista do caminhão, veículo de cor vermelha que aparece na imagem à frente da carreta que pegou fogo, contou à TV Gazeta sobre o engavetamento: "O trânsito estava todo parado. Só vi que me empurraram para frente, e os veículos bateram", afirmou.



Uma mulher que dirigia um carro prata, atingido na parte traseira, também relatou que houve um engavetamento. A motorista estava com o filho de 11 anos dentro do veículo. Apesar do susto, eles não ficaram feridos. "A gente estava parado, só sentimos quando fomos arremessados para frente", contou.

Motorista de carreta incendiada fez teste do bafômetro

O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta, apurou que o motorista da carreta, identificado como Marco Antônio da Conceição, de 49 anos, que transportava adubo, estava com sinais de embriaguez e fez o teste do bafômetro. O resultado indicou que o homem, havia consumido bebida alcoólica.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o homem foi autuado e ficou detido. A corporação informou que ele foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

O delegado de plantão arbitrou fiança, mas até às 16h28 desta sexta-feira, ela não havia sido recolhida.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta