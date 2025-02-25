Acidente na BR 101 em Guarapari mobiliza resgate aéreo

Um homem de 51 anos foi socorrido em estado grave após um acidente na BR 101, em Guarapari, no final da manhã desta terça-feira (25). A vítima estava no banco do carona de um Ford Fiesta que colidiu contra a traseira de uma carreta parada no acostamento. Uma equipe do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar) foi acionada para o resgate aéreo do ferido e o encaminhou ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Veja vídeo do resgate: