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Acidente na BR 101 em Guarapari mobiliza resgate aéreo

Carro colidiu contra uma carreta parada no acostamento; equipe do Notaer socorreu a vítima e a levou para hospital em Vitória

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 15:39

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

25 fev 2025 às 15:39
Resgate aéreo após acidente na BR 101, em Guarapari
Resgate aéreo após acidente na BR 101, em Guarapari Crédito: Notaer
Um homem de 51 anos foi socorrido em estado grave após um acidente na BR 101, em Guarapari, no final da manhã desta terça-feira (25). A vítima estava no banco do carona de um Ford Fiesta que colidiu contra a traseira de uma carreta parada no acostamento. Uma equipe do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar) foi acionada para o resgate aéreo do ferido e o encaminhou ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Veja vídeo do resgate:
O motorista da carreta contou para a equipe que estava parado às margens da rodovia verificando o que causava barulho estranho no veículo. A Eco101 informou que o acidente aconteceu às 11 horas e o trânsito foi totalmente liberado por volta de 12h45

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