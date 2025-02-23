Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Norte Sul

Motociclista tomba na pista, é atropelada por Transcol e morre na Serra; vídeo

Câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que a jovem de 24 anos subiu no canteiro central da via e caiu na contramão

Publicado em 23 de Fevereiro de 2025 às 12:46

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

23 fev 2025 às 12:46
Uma jovem de 24 anos morreu após perder o controle da motocicleta, tombar na contramão e ser atropelada por um ônibus do Sistema Transcol na Rodovia Norte Sul, na altura de Carapina, na Serra, neste domingo (23). O acidente foi flagrado por uma câmera de videomonitoramento (confira acima).
As imagens mostram a jovem seguindo sentido Vitória quando, de repente, ela perde o controle e começa a ir no sentido do canteiro central. Quando sobe no separador fixo de sentidos, ela tomba e cai na pista contrária, por onde passava o ônibus, que a atropela. 
Em nota, a Polícia Militar informou que "o motorista do ônibus fez o teste do etilômetro, que deu negativo. A motociclista era inabilitada. O condutor do ônibus foi conduzido para a Delegacia Regional do município". O nome da vítima não foi divulgado.
Polícia Civil disse que a ocorrência está em processo de confecção pela Polícia Militar para, em seguida, ser encaminhada à Delegacia Regional da Serra. "Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas, teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante", completou a corporação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente motocicleta Serra Sistema Transcol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
Idalberto Moro será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030
Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados