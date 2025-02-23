Motociclista tomba na pista, é atropelada por Transcol e morre na Serra; vídeo

Uma jovem de 24 anos morreu após perder o controle da motocicleta, tombar na contramão e ser atropelada por um ônibus do Sistema Transcol na Rodovia Norte Sul, na altura de Carapina, na Serra, neste domingo (23). O acidente foi flagrado por uma câmera de videomonitoramento (confira acima).
As imagens mostram a jovem seguindo sentido Vitória quando, de repente, ela perde o controle e começa a ir no sentido do canteiro central. Quando sobe no separador fixo de sentidos, ela tomba e cai na pista contrária, por onde passava o ônibus, que a atropela.
Em nota, a Polícia Militar informou que "o motorista do ônibus fez o teste do etilômetro, que deu negativo. A motociclista era inabilitada. O condutor do ônibus foi conduzido para a Delegacia Regional do município". O nome da vítima não foi divulgado.
A Polícia Civil disse que a ocorrência está em processo de confecção pela Polícia Militar para, em seguida, ser encaminhada à Delegacia Regional da Serra. "Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas, teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante", completou a corporação.