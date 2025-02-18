Ônibus do Transcol derruba poste em frente ao Terminal de Itaparica

Acidente com ônibus derruba poste em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta

Um ônibus colidiu com um poste na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (18). O acidente foi registrado em frente ao Terminal de Itaparica, no bairro Jockey de Itaparica, e, com o impacto da batida, a estrutura foi derrubada. Ninguém se feriu na colisão.

A parte dianteira do ônibus ficou destruída. A reportagem da TV Gazeta apurou no local que o motorista estava sozinho no momento do acidente, que teria acontecido no início do expediente, por volta das 5h da manhã. O coletivo, que seguia para o bairro Jabaeté, teria sido fechado por um carro, e, para não colidir com o automóvel, o condutor bateu no poste. O funcionário não se feriu.

Parte dianteira do ônibus ficou destruída Crédito: Oliveira Alves

Prédios próximos ao local da ocorrência ficaram sem energia por conta da queda do poste em decorrência da colisão. A EDP disse que uma equipe técnica foi enviada ao local para realizar os reparos necessários e a substituição do poste. "Por questão de segurança, o fornecimento de energia permanecerá interrompido até a conclusão do serviço", destacou a empresa.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que não houve alteração na operação do Terminal Itaparica por conta do acidente. "Apenas as linhas 557 e 661 tiveram algum atraso por conta do óleo na pista, que precisou ser interditada. A fiscalização da Ceturb-ES está acompanhando. Não havia passageiros no veículo", explicou.