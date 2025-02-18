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Acidente

Ônibus do Transcol derruba poste em frente ao Terminal de Itaparica

Colisão ocorreu na Rodovia Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (18)

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 07:27

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

18 fev 2025 às 07:27
Acidente com ônibus derruba poste em Vila Velha
Acidente com ônibus derruba poste em Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta
Um ônibus colidiu com um poste na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (18). O acidente foi registrado em frente ao Terminal de Itaparica, no bairro Jockey de Itaparica, e, com o impacto da batida, a estrutura foi derrubada. Ninguém se feriu na colisão.
A parte dianteira do ônibus ficou destruída. A reportagem da TV Gazeta apurou no local que o motorista estava sozinho no momento do acidente, que teria acontecido no início do expediente, por volta das 5h da manhã. O coletivo, que seguia para o bairro Jabaeté, teria sido fechado por um carro, e, para não colidir com o automóvel, o condutor bateu no poste. O funcionário não se feriu.
Acidente com ônibus derruba poste em Vila Velha
Parte dianteira do ônibus ficou destruída Crédito: Oliveira Alves
Prédios próximos ao local da ocorrência ficaram sem energia por conta da queda do poste em decorrência da colisão. A EDP disse que uma equipe técnica foi enviada ao local para realizar os reparos necessários e a substituição do poste. "Por questão de segurança, o fornecimento de energia permanecerá interrompido até a conclusão do serviço", destacou a empresa.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que não houve alteração na operação do Terminal Itaparica por conta do acidente. "Apenas as linhas 557 e 661 tiveram algum atraso por conta do óleo na pista, que precisou ser interditada. A fiscalização da Ceturb-ES está acompanhando. Não havia passageiros no veículo", explicou.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que apura as causas do acidente. A reportagem de A Gazeta também demandou a Polícia Militar para saber mais detalhes sobre a ocorrência e a dinâmica da batida. Quando houver retorno, este texto será atualizado. 

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