ES 166

Batida entre moto e carreta deixa dois feridos em rodovia em Cachoeiro

Motorista contou que motociclista tentava ultrapassar outro veículo quando bateu do caminhão, na madrugada deste sábado (2) em Conduru, zona rural do município

Duas pessoas ficaram feridas após uma batida entre uma motocicleta e uma carreta na ES 166, em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , o acidente aconteceu na madrugada deste sábado (2). Ao chegar no local, os policiais confirmaram que se tratava de uma colisão frontal entre os veículos. >

O motorista do caminhão contou aos policiais que seguia de Cachoeiro de Itapemirim para a cidade de Castelo quando a moto, que seguia no sentido oposto, tentou ultrapassar outro veículo pela contramão e bateu na carreta. O motorista não ficou ferido, permaneceu no local e acionou o socorro e a Polícia Militar. Ele realizou o teste do etilômetro, que deu negativo.>