Acidente com 3 veículos deixa motorista preso às ferragens em Presidente Kennedy

Um caminhão, um Fiat Uno e um Volkswagen Gol se envolveram na colisão na noite de sábado (2), próximo à Praia das Neves

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 12:18

Acidente entre carros e caminhão deixa motorista ferido em Presidente Kennedy Crédito: Redes sociais

Um caminhão, um Fiat Uno e um Volkswagen Gol se envolveram em um acidente na noite de sábado (2), próximo à Praia das Neves, no interior de Presidente Kennedy, Litoral Sul do Espírito Santo. O motorista do Uno ficou preso às ferragens e foi socorrido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. >

A batida aconteceu na rodovia ES 060. Aos policiais militares no local, o motorista do caminhão, de 50 anos, disse que o Fiat Uno, com um reboque sem placa, entrou repentinamente na via e bateram de frente. Ele afirmou que vinha do município de São Francisco de Itabapoana, Rio de Janeiro, e seguia sentido Usina das Paineiras, em Itapemirim, e não conseguiu desviar para evitar a colisão. >

O Gol, que seguia atrás do Uno, não conseguiu parar e bateu na parte traseira do carro. O motorista do Uno foi retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e levado para hospital em Cachoeiro de Itapemirim por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).>

O motorista do caminhão e a motorista do Gol não se feriram. Eles realizaram o teste do etilômetro, que deu negativo. De acordo com a PM, foi verificado que a motorista do Gol não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). >

>

O condutor do caminhão foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim para prestar esclarecimentos e, de acordo com a Polícia Civil, foi ouvido e liberado, pois permaneceu no local e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Presidente Kennedy. >

