Acidente

Mulher morre atropelada por carro em Linhares

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, morreu na manhã deste domingo (03), após ser atropelada por um carro em Regência, litoral de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Civil informou que a Polícia Científica foi acionada às 10h20 e o corpo será encaminhado para a Secção Regional de Medicina Legal (SML) no município.