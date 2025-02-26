Jovem morre após grave acidente na Praia de Itaparica, em Vila Velha

Uma jovem de 25 anos morreu após um grave acidente ocorrido na Praia de Itaparica, em Vila Velha . O carro em que ela estava bateu contra uma barra de ferro às margens de um meio-fio, na Avenida Luciano das Neves, e capotou, na madrugada do último dia 18, como mostra o vídeo acima. Um homem que estava no veículo chegou a ser arremessado no asfalto. Eduarda de Jesus Ribeiro também aparece nas imagens gravadas pela câmera de monitoramento, saindo do automóvel e sentando na calçada. Ela foi socorrida e levada para um hospital, mas não resistiu.

A mãe de Eduarda, Monalessa Jesus, afirmou que a filha estava em um mês de comemorações, devido ao aniversário, e tinha saído com uma amiga. Na volta para casa, elas teriam pegado carona com dois conhecidos.

(confira mais detalhes abaixo). Já Eduarda, no hospital, afirmou aos militares que outra pessoa estava na direção do veículo. A mãe da jovem acredita que o homem que aparece no vídeo sendo arremessado era o condutor. Ele deixou o local antes da equipe da PM chegar. Conforme o boletim de ocorrência registrado no dia pela Polícia Militar , a amiga de Eduarda disse aos policiais que estava dirigindo o veículo — versão que ela mudou nesta quarta-feira (26), segundo a Polícia Civil . Já Eduarda, no hospital, afirmou aos militares que outra pessoa estava na direção do veículo. A mãe da jovem acredita que o homem que aparece no vídeo sendo arremessado era o condutor. Ele deixou o local antes da equipe da PM chegar.

"Quem estava no volante foi culpado, sim. Correr, fugir do local é pior ainda porque deixa a gente sem entender o que aconteceu. Segundo o que disseram, ele falou que ia fazer um racha e estava em alta velocidade. Minha filha falou para ele não fazer e logo em seguida o acidente aconteceu", disse Monalessa, em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

Eduarda de Jesus Ribeiro, de 25 anos, morreu após acidente em Itaparica Crédito: Acervo familiar

"Quem conhecia sabe o quanto ela era uma menina de coração bom, ela era amiga para todas as horas, era muito família. Só quero justiça" Monalessa Jesus - Mãe de Eduarda

Segundo a Polícia Militar, o veículo estava com licenciamento atrasado e foi removido ao pátio. "A mulher que se apresentou como motorista não tinha habilitação, não era proprietária do veículo e se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo confeccionado os Autos de Infração de Trânsito (AIT)", completou a corporação.

Amiga mudou a versão