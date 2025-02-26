Jovem morre após grave acidente na Praia de Itaparica, em Vila Velha

Uma jovem de 25 anos morreu após um grave acidente ocorrido na Praia de Itaparica, em Vila Velha. O carro em que ela estava bateu contra uma barra de ferro às margens de um meio-fio, na Avenida Luciano das Neves, e capotou, na madrugada do último dia 18, como mostra o vídeo acima. Um homem que estava no veículo chegou a ser arremessado no asfalto. Eduarda de Jesus Ribeiro também aparece nas imagens gravadas pela câmera de monitoramento, saindo do automóvel e sentando na calçada. Ela foi socorrida e levada para um hospital, mas não resistiu.
A mãe de Eduarda, Monalessa Jesus, afirmou que a filha estava em um mês de comemorações, devido ao aniversário, e tinha saído com uma amiga. Na volta para casa, elas teriam pegado carona com dois conhecidos.
Conforme o boletim de ocorrência registrado no dia pela Polícia Militar, a amiga de Eduarda disse aos policiais que estava dirigindo o veículo — versão que ela mudou nesta quarta-feira (26), segundo a Polícia Civil (confira mais detalhes abaixo). Já Eduarda, no hospital, afirmou aos militares que outra pessoa estava na direção do veículo. A mãe da jovem acredita que o homem que aparece no vídeo sendo arremessado era o condutor. Ele deixou o local antes da equipe da PM chegar.
"Quem estava no volante foi culpado, sim. Correr, fugir do local é pior ainda porque deixa a gente sem entender o que aconteceu. Segundo o que disseram, ele falou que ia fazer um racha e estava em alta velocidade. Minha filha falou para ele não fazer e logo em seguida o acidente aconteceu", disse Monalessa, em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.
"Quem conhecia sabe o quanto ela era uma menina de coração bom, ela era amiga para todas as horas, era muito família. Só quero justiça"
Segundo a Polícia Militar, o veículo estava com licenciamento atrasado e foi removido ao pátio. "A mulher que se apresentou como motorista não tinha habilitação, não era proprietária do veículo e se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo confeccionado os Autos de Infração de Trânsito (AIT)", completou a corporação.
Amiga mudou a versão
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). Nesta quarta-feira (26), uma mulher que se apresentou como condutora do veículo foi ouvida e confessou que não estava dirigindo no momento do fato. A equipe policial agora trabalha para identificar o real condutor".