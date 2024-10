Líder da facção PCV é preso em Vila Velha

A Polícia Civil prendeu, na noite de quinta-feira (10), André Israel Xavier Cruz, vulgo “CH”, de 25 anos, considerado um dos líderes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), no município de Vila Velha. A prisão ocorreu em um edifício de classe média, no bairro Cocal, e, segundo a polícia, ele não ofereceu resistência no momento da abordagem.