Noroeste do ES

Homens são presos por estupro de vulnerável em Barra de São Francisco

Segundo a polícia, um dos suspeitos, de 59 anos, é soropositivo (HIV) e abusava de dois adolescentes sem o uso de preservativos

Dois homens de 22 e 59 anos foram presos na tarde de quarta-feira (9) e na manhã desta quinta-feira (10), respectivamente, suspeitos de estupro de vulnerável no município de Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o homem, de 59 anos, é soropositivo (HIV) e abusava de dois adolescentes sem o uso de preservativos.